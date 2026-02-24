Bourg fait son cinéma ! Bourg
Bourg fait son cinéma !
Salle de la Jurade Bourg Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
L’association Emile et un Film lance un projet de ciné-club participatif et intergénérationnel pour réinstaller durablement le septième art au coeur de Bourg.
Une première projection hommage à l’enfant du pays, le producteur Emile Couzinet, marquera le 1er mars le début de cette aventure de proximité.
Court-métrage et diffusion du film Le congrès des belles-mères le dimanche 1er mars à 17h. .
Salle de la Jurade Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 87 38 18
