Bourg fait son cinéma ! Bourg

Bourg fait son cinéma !

Salle de la Jurade Bourg Gironde

L’association Emile et un Film lance un projet de ciné-club participatif et intergénérationnel pour réinstaller durablement le septième art au coeur de Bourg.

Une première projection hommage à l’enfant du pays, le producteur Emile Couzinet, marquera le 1er mars le début de cette aventure de proximité.

Court-métrage et diffusion du film Le congrès des belles-mères le dimanche 1er mars à 17h. .

English : Bourg fait son cinéma !

