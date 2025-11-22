BOURG SO ROCK la Guyonnière Montaigu-Vendée

BOURG SO ROCK la Guyonnière Montaigu-Vendée samedi 22 novembre 2025.

BOURG SO ROCK

la Guyonnière Espace Agapé Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

.

la Guyonnière Espace Agapé Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 09 21 21 djunbox85@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BOURG SO ROCK Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Terres de Montaigu