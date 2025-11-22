BOURG SO ROCK la Guyonnière Montaigu-Vendée
BOURG SO ROCK la Guyonnière Montaigu-Vendée samedi 22 novembre 2025.
BOURG SO ROCK
la Guyonnière Espace Agapé Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
.
la Guyonnière Espace Agapé Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 09 21 21 djunbox85@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement BOURG SO ROCK Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Terres de Montaigu