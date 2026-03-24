Bourgad’Trail

Place Henri Thébault Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez le bourg de Mauron autrement grâce à un parcours de 9 à 18 km entre ruelles, escaliers, talus avec surprise de type Urban Trail et des chemins privés ouverts uniquement pour cet événement.

Vous sont proposés ; une randonnée de 9 km (départ 9h-10h), deux trails de 9 et 18 km (15h et 15h30) ainsi qu’un départ spécifique pour les enfants et ados (départ 14h15) !

Le parcours s’inscrit dans le Challenge des Trails de Communauté de Communes de Ploërmel.

Les Runners Mauronnais, l’Amicale des Commerçants et Artisans de Mauron et le club des Supporters de l’Indépendante mauronnaise vous attendent nombreux pour l’événement ! Inscription sur NextRun et sur place. .

Place Henri Thébault Mauron 56430 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Bourgad’Trail Mauron a été mis à jour le 2026-03-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande