Bourges se fait Bio fête ses 10 ans ! Bourges

Bourges Cher

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-27

2025-09-20

Pour l’occasion des 10 ans de Bourges se Bio, une semaine d’animations est organisée après le marché afin de mettre à l’honneur l’agriculture biologique.

Participez aussi au concours photo en capturant un moment avec un agriculteur ou sur une exploitation bio. Les clichés seront exposés en mairie et les trois préférés du public remporteront un lot.

Envoyez vos photos avant le 28/09/25 à bioberry@bio-centre.org .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 67 32 21 bioberry@bio-centre.org

English :

Bourges se fait Bio celebrates its 10th anniversary!

German :

Bourges se fait Bio feiert seinen 10. Geburtstag!

Italiano :

Bourges se fait Bio festeggia il suo 10° anniversario!

Espanol :

¡Bourges se fait Bio celebra su 10º aniversario!

