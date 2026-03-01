Bourgogne en Bouche Salle Hexagone Autun
Bourgogne en Bouche Salle Hexagone Autun samedi 7 mars 2026.
Bourgogne en Bouche
Salle Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
Le Lions Club d’Autun organise la nouvelle édition du salon Bourgogne en Bouche.
Un rendez-vous gourmand et convivial à ne pas manquer pour découvrir, savourer et partager le meilleur de la production locale et régionale. Avec au programme dégustation, vente et exposition.
Deux jours de découvertes gustatives.
Ce salon gastronomique met en lumière les savoir-faire culinaires de Bourgogne, réunissant des artisans, producteurs et créateurs de saveurs qui ont à cœur de valoriser leurs produits. Que vous soyez amateurs de spécialités sucrées ou salées, curieux de nouveautés ou en quête d’idées pour vos repas et cadeaux, Bourgogne en Bouche propose une palette de découvertes autour de la table.
Pour ceux qui souhaitent prolonger leur visite, un service de restauration sur place est proposé tout au long du week-end, permettant de faire une pause conviviale au cœur de l’événement. .
Salle Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 53 53 19 jfjacquemin69@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourgogne en Bouche
L’événement Bourgogne en Bouche Autun a été mis à jour le 2026-03-03 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II