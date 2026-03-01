Bourgogne en Bouche Salle Hexagone Autun

Bourgogne en Bouche

2026-03-07 10:00:00

2026-03-08 18:00:00

2026-03-07 2026-03-08

Le Lions Club d’Autun organise la nouvelle édition du salon Bourgogne en Bouche.

Un rendez-vous gourmand et convivial à ne pas manquer pour découvrir, savourer et partager le meilleur de la production locale et régionale. Avec au programme dégustation, vente et exposition.

Deux jours de découvertes gustatives.

Ce salon gastronomique met en lumière les savoir-faire culinaires de Bourgogne, réunissant des artisans, producteurs et créateurs de saveurs qui ont à cœur de valoriser leurs produits. Que vous soyez amateurs de spécialités sucrées ou salées, curieux de nouveautés ou en quête d’idées pour vos repas et cadeaux, Bourgogne en Bouche propose une palette de découvertes autour de la table.

Pour ceux qui souhaitent prolonger leur visite, un service de restauration sur place est proposé tout au long du week-end, permettant de faire une pause conviviale au cœur de l’événement. .

Salle Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire

