Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2026 pour le Bourgui’ jump, parc de structures gonflables à Fontaine-le-Bourg !

Lieu: salle des Tourelles

Pour les enfants de 2 à 12 ans

Tarif: 5 euros enfant, gratuit pour les accompagnateurs

Buvette et restauration sur place

Samedi 24 janvier de 10H à 19H

Dimanche 25 janvier de 10H à 18H .

D151 Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie bourguijumpers@gmail.com

