Bourgui’Jump Fontaine-le-Bourg
Bourgui’Jump Fontaine-le-Bourg samedi 24 janvier 2026.
Bourgui’Jump
D151 Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2026 pour le Bourgui’ jump, parc de structures gonflables à Fontaine-le-Bourg !
Lieu: salle des Tourelles
Pour les enfants de 2 à 12 ans
Tarif: 5 euros enfant, gratuit pour les accompagnateurs
Buvette et restauration sur place
Samedi 24 janvier de 10H à 19H
Dimanche 25 janvier de 10H à 18H .
D151 Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie bourguijumpers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourgui’Jump
L’événement Bourgui’Jump Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin