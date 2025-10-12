Bournel organise sa rando rose avec déjeuner Salle des fêtes Bournel

Salle des fêtes Le Bourg Bournel Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

La journée sera au profit de l’association Les Elles Roses dans le cadre d’Octobre Rose et pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Les bénéfices seront entièrement reversés à l’association pour l’institut Bergonié.

Départ rando à 9h00 (parcours de 6km et 9km).

Repas fait maison à 12h30 apéritif, tarte à l’oignon, potage de légumes, poulet au cidre avec tagliatelle, flan coco et café.

Apportez vos couverts !

Inscription obligatoire avant le 5 octobre. .

Salle des fêtes Le Bourg Bournel 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 27 15

English : Bournel organise sa rando rose avec déjeuner

The day will benefit the Les Elles Roses association as part of the October Rose campaign.

Departure at 9:00 am.

Home-cooked meal at 12:30: aperitif, onion tart, vegetable soup, cider chicken with tagliatelle, coconut flan and coffee.

Bring your own cutlery!

Registration by October 5.

German : Bournel organise sa rando rose avec déjeuner

Der Tag wird zugunsten des Vereins Les Elles Roses im Rahmen des Rosa Oktobers stattfinden.

Start der Wanderung um 9:00 Uhr.

Hausgemachtes Essen um 12:30 Uhr: Aperitif, Zwiebelkuchen, Gemüsesuppe, Huhn in Cidre mit Tagliatelle, Kokosflan und Kaffee.

Bringen Sie Ihr Besteck mit!

Anmeldung bis zum 5. Oktober.

Italiano :

La giornata andrà a beneficio dell’associazione Les Elles Roses nell’ambito dell’Ottobre Rosa.

Inizio della passeggiata alle 9.00.

Cena casalinga alle 12.30: aperitivo, torta di cipolle, zuppa di verdure, pollo al sidro con tagliatelle, sformato di cocco e caffè.

Portate le posate!

Iscrizioni entro il 5 ottobre.

Espanol : Bournel organise sa rando rose avec déjeuner

La jornada se celebrará en beneficio de la asociación Les Elles Roses, en el marco del Octubre Rosa.

Inicio de la marcha a las 9.00 h.

Comida casera a las 12h30: aperitivo, tarta de cebolla, sopa de verduras, pollo a la sidra con tallarines, flan de coco y café.

Traiga sus cubiertos

Inscripciones hasta el 5 de octubre.

