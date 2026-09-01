Bourret et chataignes Salle polyvalente Onard

Informations pratiques

Onard

Bourret et chataignes

Salle polyvalente 29 route de vicq Onard Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 02:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Soirée chataignes et bourret

Repas proposé par l’association de badminton de Onard, le volant chalossais, en association avec la mairie.

Repas avec animation à partir de 19h

Menu : Potage de potimarron et chataignes, axoa de veau et sauté de pommes de terre, pastis landais et sa crème anglaise à 18€

Soirée chataignes et bourret

Repas proposé par l’association de badminton de Onard, le volant chalossais, en association avec la mairie.

Repas avec animation à partir de 19h

Menu : Potage de potimarron et chataignes, axoa de veau et sauté de pommes de terre, pastis landais et sa crème anglaise à 18€

Menu pour les enfants de -10ans à 10€ .

Salle polyvalente 29 route de vicq Onard 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 15 16 20 volantchalossais@gmail.com

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English : Bourret et chataignes

Chestnut and Bourret Evening

Dinner hosted by the Onard Badminton Association, “Le Volant Chalossais,” in partnership with the town hall.

Dinner with entertainment starting at 7:00 p.m.

Menu: Pumpkin and chestnut soup, veal axoa with sautéed potatoes, Landes pastis with crème anglaise—18?

L’événement Bourret et chataignes Onard a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Terres de Chalosse