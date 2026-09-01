Bourret et chataignes Salle polyvalente Onard
samedi 26 septembre 2026 · Salle polyvalente · Onard
Informations pratiques
Onard
Bourret et chataignes
Salle polyvalente 29 route de vicq Onard Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 02:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Soirée chataignes et bourret
Repas proposé par l’association de badminton de Onard, le volant chalossais, en association avec la mairie.
Repas avec animation à partir de 19h
Menu : Potage de potimarron et chataignes, axoa de veau et sauté de pommes de terre, pastis landais et sa crème anglaise à 18€
Soirée chataignes et bourret
Repas proposé par l’association de badminton de Onard, le volant chalossais, en association avec la mairie.
Repas avec animation à partir de 19h
Menu : Potage de potimarron et chataignes, axoa de veau et sauté de pommes de terre, pastis landais et sa crème anglaise à 18€
Menu pour les enfants de -10ans à 10€ .
Salle polyvalente 29 route de vicq Onard 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 15 16 20 volantchalossais@gmail.com
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English : Bourret et chataignes
Chestnut and Bourret Evening
Dinner hosted by the Onard Badminton Association, “Le Volant Chalossais,” in partnership with the town hall.
Dinner with entertainment starting at 7:00 p.m.
Menu: Pumpkin and chestnut soup, veal axoa with sautéed potatoes, Landes pastis with crème anglaise—18?
L’événement Bourret et chataignes Onard a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Terres de Chalosse