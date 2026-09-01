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AGENDA · Onard

Bourret et chataignes Salle polyvalente Onard

samedi 26 septembre 2026 · Salle polyvalente · Onard

Bourret et chataignes Salle polyvalente Onard

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
29 route de vicq
Ville
40380 Onard
Département
Landes
Tarif
10 10 Tarif réduit

Onard

Bourret et chataignes

Salle polyvalente 29 route de vicq Onard Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 02:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Soirée chataignes et bourret
Repas proposé par l’association de badminton de Onard, le volant chalossais, en association avec la mairie.
Repas avec animation à partir de 19h
Menu : Potage de potimarron et chataignes, axoa de veau et sauté de pommes de terre, pastis landais et sa crème anglaise à 18€
Soirée chataignes et bourret
Repas proposé par l’association de badminton de Onard, le volant chalossais, en association avec la mairie.
Repas avec animation à partir de 19h
Menu : Potage de potimarron et chataignes, axoa de veau et sauté de pommes de terre, pastis landais et sa crème anglaise à 18€
Menu pour les enfants de -10ans à 10€   .

Salle polyvalente 29 route de vicq Onard 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 15 16 20  volantchalossais@gmail.com

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English : Bourret et chataignes

Chestnut and Bourret Evening
Dinner hosted by the Onard Badminton Association, “Le Volant Chalossais,” in partnership with the town hall.
Dinner with entertainment starting at 7:00 p.m.
Menu: Pumpkin and chestnut soup, veal axoa with sautéed potatoes, Landes pastis with crème anglaise—18?

L’événement Bourret et chataignes Onard a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Terres de Chalosse