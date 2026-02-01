Bourrie douce

Les Rangs Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Range la tronçonneuse, pose la fourche et sors la doudoune On remet les skis… et surtout le fromage à chauffer.

De 11h à 17h, c’est ambiance après-ski comme on aime

Tartiflette géante (oui, géante, pas une pour les moineaux)

Crêpes pour les petits et les grands gourmands

Buvette pour se réchauffer le gosier

Et du rire, du bruit, et des joues bien rouges

À partir de 14h, place au relais sportif par équipe de 2 pas besoin d’être champion olympique, juste d’avoir des jambes… ou un bon esprit d’équipe (et un peu de souffle).

Que tu sois skieur du dimanche, montagnard pur jus, ou juste là pour manger et discuter, tout le monde est le bienvenu. .

Les Rangs Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cff.lesfourgs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourrie douce

L’événement Bourrie douce Les Fourgs a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS