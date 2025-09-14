Bourse 1/43 Mulhouse

Bourse 1/43 Mulhouse dimanche 14 septembre 2025.

Bourse 1/43

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 09:30:00

fin : 2025-09-14 16:00:00

Date(s) :

2025-09-14

La Bourse internationale du Club Mulhouse 1/43 présente des véhicules miniatures de tous types et de jouets anciens de collection. Cette bourse est très prisée des collectionneurs et amateurs de véhicules miniatures de tous types et de jouets anciens. Elle rassemble plus de 200 exposants dont certains de Suisse, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Belgique, Espagne, … ce qui la situe parmi les premières grandes bourses d’échange au niveau européen. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 mulhouse43@orange.fr

English :

The Bourse internationale du Club Mulhouse 1/43 presents all types of miniature vehicles and vintage toys. This bourse is very popular with collectors. Over 200 exhibitors, including some from Switzerland, Germany, Italy, Great Britain, Belgium, Spain, etc., make it one of Europe’s leading trade fairs.

German :

Auf der internationalen Börse des Clubs Mulhouse 1/43 werden Miniaturfahrzeuge aller Art und altes Sammlerspielzeug ausgestellt. Diese Börse ist bei Sammlern sehr beliebt. Sie vereint mehr als 200 Aussteller, darunter einige aus der Schweiz, Deutschland, Italien, Großbritannien, Belgien, Spanien, …, was sie zu einer der ersten großen Tauschbörsen auf europäischer Ebene macht.

Italiano :

La mostra internazionale del Mulhouse 1/43 Club presenta tutti i tipi di veicoli in miniatura e giocattoli d’epoca. Questo evento è molto popolare tra i collezionisti. Attira oltre 200 espositori, tra cui alcuni provenienti da Svizzera, Germania, Italia, Regno Unito, Belgio e Spagna, il che la rende una delle principali fiere europee.

Espanol :

La feria internacional del Club 1/43 de Mulhouse presenta todo tipo de vehículos en miniatura y juguetes de época. Esta feria es muy popular entre los coleccionistas. Atrae a más de 200 expositores, entre ellos algunos de Suiza, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica y España, lo que la convierte en una de las principales ferias de Europa.

L’événement Bourse 1/43 Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace