Bourse à l enfance – rue du parc de loisirs Mirambeau, 18 mai 2025 09:00, Mirambeau.

Charente-Maritime

Bourse à l enfance rue du parc de loisirs Salle des Fêtes Mirambeau Charente-Maritime

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

Jouets Jeux Livres Puériculture Vêtements de 0 à 16 ans.

En intérieur table de 1m20 3€

Réservé aux particuliers.

Inscriptions avant le 14 mai.

rue du parc de loisirs Salle des Fêtes

Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 54 58 26 apem17150@gmail.com

English :

Toys Games Books Childcare Clothing from 0 to 16 years.

Indoor: 1m20 table: 3?

Reserved for individuals.

Registration before May 14.

German :

Spielzeug Spiele Bücher Kinderpflege Kleidung von 0 bis 16 Jahren.

Indoor: Tisch 1m20: 3?

Nur für Privatpersonen.

Anmeldung bis zum 14. Mai.

Italiano :

Giocattoli Giochi Libri Abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni.

Interno: 1m20 tavolo: 3?

Riservato ai singoli.

Iscrizione entro il 14 maggio.

Espanol :

Juguetes Juegos Libros Puericultura Ropa de 0 a 16 años.

Interior: 1m20 mesa: 3?

Reservado a particulares.

Inscripción antes del 14 de mayo.

L’événement Bourse à l enfance Mirambeau a été mis à jour le 2025-05-08 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge