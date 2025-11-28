Bourse à la vaisselle et linge de maison MJC Châteauvert Valence
Bourse à la vaisselle et linge de maison MJC Châteauvert Valence vendredi 28 novembre 2025.
Bourse à la vaisselle et linge de maison
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-11-28 16:30:00
fin : 2025-11-28 19:00:00
2025-11-28 2025-11-29
Venez vendre ou acheter mais surtout faire de bonnes affaires !
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr
English :
Come and buy or sell, but above all, make a good deal!
German :
Kommen Sie und verkaufen oder kaufen Sie, aber vor allem machen Sie gute Geschäfte!
Italiano :
Venite a comprare o a vendere, e assicuratevi di fare un ottimo affare!
Espanol :
Venga a comprar o vender, ¡y asegúrese un buen trato!
