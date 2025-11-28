Bourse à la vaisselle et linge de maison MJC Châteauvert Valence

Bourse à la vaisselle et linge de maison

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme

Début : 2025-11-28 16:30:00

fin : 2025-11-28 19:00:00

2025-11-28 2025-11-29

Venez vendre ou acheter mais surtout faire de bonnes affaires !

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr

English :

Come and buy or sell, but above all, make a good deal!

German :

Kommen Sie und verkaufen oder kaufen Sie, aber vor allem machen Sie gute Geschäfte!

Italiano :

Venite a comprare o a vendere, e assicuratevi di fare un ottimo affare!

Espanol :

Venga a comprar o vender, ¡y asegúrese un buen trato!

