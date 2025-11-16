Bourse à l’enfance Ado-Enfant-Baby Rue des Loutres Royan

Bourse à l’enfance Ado-Enfant-Baby

Rue des Loutres Gymnase du Collège Henri Dunant Royan Charente-Maritime

2025-11-16 09:30:00

2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Profitez-en pour faire de la place dans vos placards et venez tenir un stand !

English :

Take advantage of the opportunity to make space in your cupboards and come and run a stall!

German :

Nutzen Sie die Gelegenheit, um Platz in Ihren Schränken zu schaffen und kommen Sie mit einem Stand vorbei!

Italiano :

Cogliete l’occasione per svuotare i vostri armadi e venite a gestire uno stand!

Espanol :

Aproveche esta oportunidad para vaciar sus armarios y venga a montar un stand

