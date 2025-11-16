Bourse à l’enfance Ado-Enfant-Baby Rue des Loutres Royan
Bourse à l’enfance Ado-Enfant-Baby
Rue des Loutres Gymnase du Collège Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-16 09:30:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Profitez-en pour faire de la place dans vos placards et venez tenir un stand !
Rue des Loutres Gymnase du Collège Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine musiquehdroyan@gmail.com
English :
Take advantage of the opportunity to make space in your cupboards and come and run a stall!
German :
Nutzen Sie die Gelegenheit, um Platz in Ihren Schränken zu schaffen und kommen Sie mit einem Stand vorbei!
Italiano :
Cogliete l’occasione per svuotare i vostri armadi e venite a gestire uno stand!
Espanol :
Aproveche esta oportunidad para vaciar sus armarios y venga a montar un stand
L’événement Bourse à l’enfance Ado-Enfant-Baby Royan a été mis à jour le 2025-10-28 par Mairie de Royan