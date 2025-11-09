Bourse à l’enfance de St Genis Saint-Genis-de-Saintonge
Bourse à l’enfance de St Genis Saint-Genis-de-Saintonge dimanche 9 novembre 2025.
Bourse à l’enfance de St Genis
salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Bourse à l’enfance
2€ le mètre avec table fournie
1,50€ le mètre sans table fournie
Inscription jusqu’au 31/10/2025
salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 28 40 17 malika.coutant@yahoo.com
English :
Children’s market
2? per meter with table provided
1.50? per meter without table provided
Registration until 31/10/2025
German :
Börse für Kinder
2? pro Meter mit Tisch
1,50? pro Meter ohne Tisch
Anmeldung bis zum 31.10.2025
Italiano :
Mercatino per bambini
2? al metro con tavolo fornito
1,50 al metro senza tavolo
Registrazione fino al 31/10/2025
Espanol :
Mercado infantil
2? por metro con mesa
1,50 por metro sin mesa
Inscripción hasta el 31/10/2025
L’événement Bourse à l’enfance de St Genis Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2025-09-19 par Offices de Tourisme de Jonzac