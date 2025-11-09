Bourse à l’enfance de St Genis Saint-Genis-de-Saintonge

Bourse à l’enfance de St Genis Saint-Genis-de-Saintonge dimanche 9 novembre 2025.

Bourse à l’enfance de St Genis

salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Bourse à l’enfance

2€ le mètre avec table fournie

1,50€ le mètre sans table fournie

Inscription jusqu’au 31/10/2025

salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 28 40 17 malika.coutant@yahoo.com

English :

Children’s market

2? per meter with table provided

1.50? per meter without table provided

Registration until 31/10/2025

German :

Börse für Kinder

2? pro Meter mit Tisch

1,50? pro Meter ohne Tisch

Anmeldung bis zum 31.10.2025

Italiano :

Mercatino per bambini

2? al metro con tavolo fornito

1,50 al metro senza tavolo

Registrazione fino al 31/10/2025

Espanol :

Mercado infantil

2? por metro con mesa

1,50 por metro sin mesa

Inscripción hasta el 31/10/2025

