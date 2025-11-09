Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse à l’enfance Salle Omnisports Étaules

Bourse à l’enfance Salle Omnisports Étaules dimanche 9 novembre 2025.

Bourse à l’enfance

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :
2025-11-09

L’APAEE d’étaules vous invite à une bourse à l’enfance à la salle omnisports d’Etaules.
Dimanche 9 novembre
9h-18h
  .

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 82 26 17  apaee17750@gmail.com

English :

APAEE d’Etaules invites you to a children’s market at the Salle Omnisports in Etaules.
Sunday, November 9th
9am-6pm

German :

Die APAEE von Etaules lädt Sie zu einer Kinderbörse in der Sporthalle von Etaules ein.
Sonntag, den 9. November
9h-18h

Italiano :

L’APAEE di Etaules vi invita a un mercatino per bambini presso il palazzetto dello sport di Etaules.
Domenica 9 novembre
dalle 9.00 alle 18.00

Espanol :

La APAEE de Etaules te invita a un mercadillo infantil en el pabellón polideportivo de Etaules.
Domingo 9 de noviembre
de 9 a 18 h

L’événement Bourse à l’enfance Étaules a été mis à jour le 2025-10-07 par Mairie d’Etaules