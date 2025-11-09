Bourse à l’enfance Salle Omnisports Étaules

Bourse à l’enfance

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

L’APAEE d’étaules vous invite à une bourse à l’enfance à la salle omnisports d’Etaules.

Dimanche 9 novembre

9h-18h

.

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 82 26 17 apaee17750@gmail.com

English :

APAEE d’Etaules invites you to a children’s market at the Salle Omnisports in Etaules.

Sunday, November 9th

9am-6pm

German :

Die APAEE von Etaules lädt Sie zu einer Kinderbörse in der Sporthalle von Etaules ein.

Sonntag, den 9. November

9h-18h

Italiano :

L’APAEE di Etaules vi invita a un mercatino per bambini presso il palazzetto dello sport di Etaules.

Domenica 9 novembre

dalle 9.00 alle 18.00

Espanol :

La APAEE de Etaules te invita a un mercadillo infantil en el pabellón polideportivo de Etaules.

Domingo 9 de noviembre

de 9 a 18 h

