Bourse à l’enfance Salle des fêtes de Mazeray Mazeray samedi 22 novembre 2025.
Bourse à l’enfance
Salle des fêtes de Mazeray Route de Taillebourg Mazeray Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Découvrez la Bourse à l’enfance à Mazeray ! Un événement local où chiner et trouver des trésors pour vos enfants. À ne pas manquer pour les amateurs de brocantes.
Salle des fêtes de Mazeray Route de Taillebourg Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 28 93 46 lesptitsdrolesdurpi@outlook.fr
English :
Discover the Bourse à l’enfance in Mazeray! A local event where you can find treasures for your children. Not to be missed by all flea market enthusiasts.
German :
Entdecken Sie die Kinderbörse in Mazeray! Eine lokale Veranstaltung, bei der Sie nach Schätzen für Ihre Kinder stöbern und diese finden können. Für Liebhaber von Trödelmärkten ein Muss.
Italiano :
Scoprite il Mercato dei bambini di Mazeray! Un evento locale dove trovare tesori per i vostri bambini. Da non perdere per tutti gli appassionati di mercatini delle pulci.
Espanol :
¡Descubra el Mercado Infantil de Mazeray! Un acontecimiento local donde podrá buscar tesoros para sus hijos. Una cita ineludible para los amantes de los mercadillos.
