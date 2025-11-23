Bourse à l’enfance Salle polyvalente Médis
Bourse à l’enfance Salle polyvalente Médis dimanche 23 novembre 2025.
Bourse à l’enfance
Salle polyvalente 80 rue des sports Médis Charente-Maritime
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Médis Animation organisera une bourse à l’enfance (jouets et puériculture) dimanche 23 novembre à l’intérieur de la salle polyvalente.
Salle polyvalente 80 rue des sports Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 46 43
English :
Médis Animation will be holding a children’s market (toys and childcare) on Sunday November 23 inside the Salle Polyvalente.
German :
Médis Animation organisiert am Sonntag, den 23. November, eine Kinderbörse (Spielzeug und Kinderpflege) im Inneren der Mehrzweckhalle.
Italiano :
Médis Animation organizzerà un mercatino per bambini (giocattoli e assistenza all’infanzia) domenica 23 novembre all’interno della Salle Polyvalente.
Espanol :
Médis Animation organizará un mercadillo infantil (juguetes y puericultura) el domingo 23 de noviembre en el interior de la Sala Polivalente.
L’événement Bourse à l’enfance Médis a été mis à jour le 2025-10-17 par Royan Atlantique