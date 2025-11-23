Bourse à l’enfance Salle polyvalente Médis

Bourse à l’enfance

Salle polyvalente 80 rue des sports Médis Charente-Maritime

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Médis Animation organisera une bourse à l’enfance (jouets et puériculture) dimanche 23 novembre à l’intérieur de la salle polyvalente.

Salle polyvalente 80 rue des sports Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 46 43

English :

Médis Animation will be holding a children’s market (toys and childcare) on Sunday November 23 inside the Salle Polyvalente.

German :

Médis Animation organisiert am Sonntag, den 23. November, eine Kinderbörse (Spielzeug und Kinderpflege) im Inneren der Mehrzweckhalle.

Italiano :

Médis Animation organizzerà un mercatino per bambini (giocattoli e assistenza all’infanzia) domenica 23 novembre all’interno della Salle Polyvalente.

Espanol :

Médis Animation organizará un mercadillo infantil (juguetes y puericultura) el domingo 23 de noviembre en el interior de la Sala Polivalente.

