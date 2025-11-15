Bourse à l’enfance Mini Plumes rue carnot Saujon
Bourse à l’enfance Mini Plumes rue carnot Saujon samedi 15 novembre 2025.
Bourse à l’enfance Mini Plumes
rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Vente de jouets d’occasion, de vêtements, d’articles de puériculture.
.
rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 15 31
English :
Sale of second-hand toys, clothing and childcare items.
German :
Verkauf von gebrauchtem Spielzeug, Kleidung und Kinderpflegeartikeln.
Italiano :
Vendita di giocattoli, vestiti e articoli per l’infanzia di seconda mano.
Espanol :
Venta de juguetes, ropa y artículos de puericultura de segunda mano.
L’événement Bourse à l’enfance Mini Plumes Saujon a été mis à jour le 2025-10-01 par Mairie de Saujon