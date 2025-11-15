Bourse à l’enfance Mini Plumes rue carnot Saujon

Bourse à l’enfance Mini Plumes

rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Vente de jouets d’occasion, de vêtements, d’articles de puériculture.

rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 15 31

English :

Sale of second-hand toys, clothing and childcare items.

German :

Verkauf von gebrauchtem Spielzeug, Kleidung und Kinderpflegeartikeln.

Italiano :

Vendita di giocattoli, vestiti e articoli per l’infanzia di seconda mano.

Espanol :

Venta de juguetes, ropa y artículos de puericultura de segunda mano.

L’événement Bourse à l’enfance Mini Plumes Saujon a été mis à jour le 2025-10-01 par Mairie de Saujon