Bourse à l’enfance Montils
Bourse à l’enfance Montils dimanche 7 décembre 2025.
Bourse à l’enfance
Montils Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Bourse à l’enfance organisée par l’APE RPI Montils-Colombiers-La Jard.
Venez nombreux !
.
Montils 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine aperpi17@gmail.com
English :
Children’s market organized by APE RPI Montils-Colombiers-La Jard.
Come one, come all!
L’événement Bourse à l’enfance Montils a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge