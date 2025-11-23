Bourse à l’enfance Saint-Savinien

Bourse à l’enfance

Salle de Loisirs Saint-Savinien Charente-Maritime

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

2025-11-23

Bourse à l’enfance Vêtements, jouets, livres, matériel puériculture etc… autour de l’enfant!

Salle de Loisirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.stsav@gmail.com

false

Kinderbörse Kleidung, Spielzeug, Bücher, Babyausstattung usw. rund um das Kind!

Mercatino dei bambini Vestiti, giocattoli, libri, attrezzature per l’infanzia ecc… per i bambini!

Mercado infantil: ropa, juguetes, libros, artículos de puericultura, etc. para niños

