Bourse à l’enfance Saint-Savinien
Bourse à l’enfance Saint-Savinien dimanche 23 novembre 2025.
Bourse à l’enfance
Salle de Loisirs Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:30:00
Date(s) :
2025-11-23
Bourse à l’enfance Vêtements, jouets, livres, matériel puériculture etc… autour de l’enfant!
Salle de Loisirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.stsav@gmail.com
Kinderbörse Kleidung, Spielzeug, Bücher, Babyausstattung usw. rund um das Kind!
Mercatino dei bambini Vestiti, giocattoli, libri, attrezzature per l’infanzia ecc… per i bambini!
Mercado infantil: ropa, juguetes, libros, artículos de puericultura, etc. para niños
