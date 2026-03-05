Bourse au jouets, aux vêtements et puériculture

Gymnase de Roulans Saint-Juan Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Bourse au jouets, aux vêtements et puériculture.

Réservation via le lien ci-dessous.

Buvette et restauration sur place. .

Gymnase de Roulans Saint-Juan 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse au jouets, aux vêtements et puériculture

L’événement Bourse au jouets, aux vêtements et puériculture Saint-Juan a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS