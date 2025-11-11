Bourse au jouets, vêtements et puériculture Saint-Christophe-en-Bazelle
Bourse au jouets, vêtements et puériculture Saint-Christophe-en-Bazelle mardi 11 novembre 2025.
Bourse au jouets, vêtements et puériculture
Saint-Christophe-en-Bazelle Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 09:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Bourse au jouets, vêtements et puériculture
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture à la salle Beaulieu de 9h à 17h. Buvette et petite restauration. Organisé par la Récré du RPI. Renseignements au 06 17 45 72 67 ou 06 34 36 45 73 .
Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 17 45 72 67 larecredurpi@gmail.com
English :
Toy, clothing and childcare market
German :
Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege
Italiano :
Mercato dei giocattoli, dei vestiti e dei servizi per l’infanzia
Espanol :
Mercado de juguetes, ropa y puericultura
L’événement Bourse au jouets, vêtements et puériculture Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Chabris Pays de Bazelle