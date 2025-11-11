Bourse au jouets, vêtements et puériculture

Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

Début : 2025-11-11 09:00:00

fin : 2025-11-11 17:00:00

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture à la salle Beaulieu de 9h à 17h. Buvette et petite restauration. Organisé par la Récré du RPI. Renseignements au 06 17 45 72 67 ou 06 34 36 45 73 .

Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 17 45 72 67 larecredurpi@gmail.com

English :

Toy, clothing and childcare market

German :

Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege

Italiano :

Mercato dei giocattoli, dei vestiti e dei servizi per l’infanzia

Espanol :

Mercado de juguetes, ropa y puericultura

