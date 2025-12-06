Bourse au ski & montagne Cernay

Bourse au ski & montagne

11 rue Roger Hassenforder Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Equipements de ski pour adultes et enfants, vêtements, gants, casques. Professionnels également sur place avec conseils.

La bourse ski & montagne revient les 6 et 7 décembre. Le dépôt du matériel se fait uniquement samedi de 9h à 12h, puis vente samedi 12h–18h et dimanche 10h–16h. L’occasion idéale pour vendre ou acheter du matériel en bon état. L’école de ski informera et distribuera les dossiers FFS. .

11 rue Roger Hassenforder Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 37 12 33

English :

Ski equipment for adults and children, clothing, gloves, helmets. Professionals also on site with advice.

German :

Skiausrüstung für Erwachsene und Kinder, Kleidung, Handschuhe, Helme. Profis auch vor Ort mit Beratung.

Italiano :

Attrezzatura da sci per adulti e bambini, abbigliamento, guanti, caschi. Professionisti a disposizione per offrire consigli.

Espanol :

Material de esquí para adultos y niños, ropa, guantes, cascos. Profesionales a su disposición para aconsejarle.

