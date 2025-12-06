Bourse au ski & montagne Cernay
Bourse au ski & montagne Cernay samedi 6 décembre 2025.
Bourse au ski & montagne
11 rue Roger Hassenforder Cernay Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Equipements de ski pour adultes et enfants, vêtements, gants, casques. Professionnels également sur place avec conseils.
La bourse ski & montagne revient les 6 et 7 décembre. Le dépôt du matériel se fait uniquement samedi de 9h à 12h, puis vente samedi 12h–18h et dimanche 10h–16h. L’occasion idéale pour vendre ou acheter du matériel en bon état. L’école de ski informera et distribuera les dossiers FFS. .
11 rue Roger Hassenforder Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 37 12 33
English :
Ski equipment for adults and children, clothing, gloves, helmets. Professionals also on site with advice.
German :
Skiausrüstung für Erwachsene und Kinder, Kleidung, Handschuhe, Helme. Profis auch vor Ort mit Beratung.
Italiano :
Attrezzatura da sci per adulti e bambini, abbigliamento, guanti, caschi. Professionisti a disposizione per offrire consigli.
Espanol :
Material de esquí para adultos y niños, ropa, guantes, cascos. Profesionales a su disposición para aconsejarle.
L’événement Bourse au ski & montagne Cernay a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay