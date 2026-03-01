Bourse au Vêtements de l’APEL de L’Huisserie Salle Polyvalente L’Huisserie

Bourse au Vêtements de l’APEL de L’Huisserie

Salle Polyvalente Chemin du Fougeray L’Huisserie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:30:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Rdv pour une toute nouvelle bourse aux vêtements spéciale printemps/été (0-16 ans) & puériculture organisée par l’APEL Sainte-Marie de l’Huisserie!

L’occasion de faire de bonnes affaires tout en aidant une association locale

La Bourse se déroulera en 2 étapes

1°) Dépôt des articles le samedi 21 mars de 13h30 à 17h30 à la salle polyvalente de la ville.

Pour déposer les articles, télécharger le règlement intérieur et la liste de dépôt (2.5 euros/liste de 10 articles, 4 maximum par déposant) rendez-vous sur le site https://www.saintemarielhuisserie.com

Les articles doivent être propres, de saison, étiquetés et en très bon état.

2°) Vente ouverte le dimanche 22 mars de 8h30 à 12h00, salle polyvalente.

10% du panier est ajouté & réservé à L’APEL Ste Marie .

Salle Polyvalente Chemin du Fougeray L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 96 13 48 bourse.vetements.lhuisserie@gmail.com

English :

Join us for a brand new spring/summer clothes & childcare market (0-16 years) organized by APEL Sainte-Marie de l’Huisserie!

