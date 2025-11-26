Bourse Auto Moto Cyclo – Puces de Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 08:00 – 17:00

Gratuit : non 5€ / gratuit – de 14 ans 5 €Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans Tout public

Bourse Auto Moto Cyclo sur 10 000 m², 200 exposants, exposition voitures et motos anciennes. Évènement incontournable dans le grand Ouest pour les amateurs de véhicules anciens depuis 25 ans, les Puces de Nantes La Beaujoire attirent chaque année des milliers de visiteurs. S’il vous manque la pièce pour finir la restauration de votre solex ou de votre 4CV, vous avez toutes les chances de la trouver à la Beaujoire. C’est aussi l’occasion pour amoureux des véhicules de collection de venir admirer la très belle exposition réalisée avec le concours des clubs et les particuliers de la région. Organisation : Les Vaillantes Pétarelles de l’Ouest

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://vpo44.e-monsite.com/