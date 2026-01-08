Bourse Auto Moto, vide grenier Groupe scolaire Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche

Bourse Auto Moto, vide grenier

Groupe scolaire Jules Ferry Avenue Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Au printemps, Saint-Yrieix-la-Perche vibre au rythme des moteurs d’hier et d’aujourd’hui avec la Bourse Auto Moto. Cette manifestation conviviale rassemble passionnés, collectionneurs et curieux autour d’une grande exposition de voitures anciennes, véritables icônes du patrimoine mécanique.

Flânez entre les stands de la bourse et du vide-grenier pour dénicher pièces détachées, accessoires, objets vintage et trésors insolites liés à l’univers automobile et moto. La journée est ponctuée de moments de partage autour de la buvette et de la restauration sur place, idéales pour prolonger l’expérience dans une atmosphère festive. Une tombola vient ajouter une touche ludique à l’événement.

Rendez-vous incontournable en Limousin, cette Bourse Auto Moto est l’occasion parfaite de viv .

