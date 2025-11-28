Bourse automne/hiver à Saint-Antoine Cumond

Saint Privat en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Saint-Antoine-Cumond, salle des fêtes

Bourse automne/hiver.

Vendredi 28 et samedi 29 novembre: bourse aux vêtements, chaussures et puériculture (vendredi de 17h à 20h30 et samedi de 9h à 17h)

Dimanche 30 novembre: Brocante jouets et livres de 9h à 17h. restauration et buvette sur place.

Saint-Antoine-Cumond, salle des fêtes

Vendredi 28 et samedi 29 novembre: Bourse aux vêtements, chaussures et puériculture automne/hiver. Dépôt le vendredi de 15H00 à 17H00, vente le vendredi de 17H00 à 20H30 et le samedi de 09H00 à 17H00, reprise le samedi de 19H00 à 20H00. 1,50€ la liste des 26 articles.

10% des ventes prélevées au profit de l’école. 3 listes max/personne.

Dimanche 30 novembre Brocante jouets et livres de 9H00 à 17H00. Restauration et buvette sur place. Venez tenir votre stand (location 3€ la table)

Réservation avant le 21 11/2025 06.32.57.33.40 .

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 57 33 40

English : Bourse automne/hiver à Saint-Antoine Cumond

Saint-Antoine-Cumond, salle des fêtes

Spring/summer clothes, toys and childcare market. Deposit on Friday from 3.00 pm to 6.00 pm, sale on Friday from 6.00 pm to 8.30 pm and on Saturday from 10.00 am to 5.00 pm, return on Saturday from 7.00 pm to 8.30 pm. 1.50? list of 26 items.

06.32.57.33.40

German : Bourse automne/hiver à Saint-Antoine Cumond

Saint-Antoine-Cumond, Festsaal

Börse für Herbst und Winter.

Freitag, 28. und Samstag, 29. November: Börse für Kleidung, Schuhe und Kinderpflege (Freitag von 17 bis 20.30 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr)

Sonntag, 30. November: Spielzeug- und Bücherflohmarkt von 9 bis 17 Uhr.

Italiano :

Saint-Antoine-Cumond, sala delle feste

Saldi autunno/inverno.

Venerdì 28 e sabato 29 novembre: fiera dell’abbigliamento, delle calzature e della puericultura (venerdì dalle 17.00 alle 20.30 e sabato dalle 9.00 alle 17.00)

Domenica 30 novembre: fiera del giocattolo e del libro dalle 9 alle 17. Ristorazione in loco.

Espanol : Bourse automne/hiver à Saint-Antoine Cumond

Saint-Antoine-Cumond, sala de fiestas

Rebajas otoño/invierno.

Viernes 28 y sábado 29 de noviembre: feria de ropa, calzado y puericultura (viernes de 17.00 a 20.30 h y sábado de 9.00 a 17.00 h)

Domingo 30 de noviembre: Feria del juguete y del libro, de 9.00 a 17.00 h. Restauración in situ.

L’événement Bourse automne/hiver à Saint-Antoine Cumond Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2025-11-19 par Val de Dronne