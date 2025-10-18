Bourse Automne-Hiver (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde
Bourse Automne-Hiver (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde samedi 18 octobre 2025.
Bourse Automne-Hiver (Espace Jean-Paul Escande)
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19
Bourse automne hiver de l’association familiale de Brive vêtements et chaussures, accessoires, linge maison, maroquinerie, puériculture.
Dépôts 25 articles maximum.
Justificatif d’identité obligatoire. .
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 33 94 afbrive@orange.fr
English : Bourse Automne-Hiver (Espace Jean-Paul Escande)
German : Bourse Automne-Hiver (Espace Jean-Paul Escande)
Italiano :
Espanol : Bourse Automne-Hiver (Espace Jean-Paul Escande)
L’événement Bourse Automne-Hiver (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-07 par Brive Tourisme