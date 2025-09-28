Bourse autos motos Le Blanc

Bourse autos motos Le Blanc dimanche 28 septembre 2025.

Bourse autos motos

Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Bourse autos motos avec exposition de voitures anciennes.

Buvette et restauration sur place. .

Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 76 57 85 ttblancois@gmail.com

English :

Car and motorcycle fair with vintage car exhibition.

German :

Auto-Motorrad-Börse mit Oldtimer-Ausstellung.

Italiano :

Fiera di auto e moto con esposizione di auto d’epoca.

Espanol :

Feria de coches y motos con exposición de coches antiguos.

L’événement Bourse autos motos Le Blanc a été mis à jour le 2025-08-21 par Destination Brenne