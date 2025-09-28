Bourse autos motos Le Blanc
Bourse autos motos Le Blanc dimanche 28 septembre 2025.
Bourse autos motos
Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Bourse autos motos avec exposition de voitures anciennes.
Buvette et restauration sur place. .
Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 76 57 85 ttblancois@gmail.com
English :
Car and motorcycle fair with vintage car exhibition.
German :
Auto-Motorrad-Börse mit Oldtimer-Ausstellung.
Italiano :
Fiera di auto e moto con esposizione di auto d’epoca.
Espanol :
Feria de coches y motos con exposición de coches antiguos.
L’événement Bourse autos motos Le Blanc a été mis à jour le 2025-08-21 par Destination Brenne