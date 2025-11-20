Bourse aux affiches de cinéma Ciné Galaure Saint-Vallier

Bourse aux affiches de cinéma

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-24

2025-12-20

A la recherche d’un dernier cadeau de Noël ? Rendez-vous au Ciné Galaure pour une nouvelle bourse aux affiches !

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Looking for one last Christmas present? Come to Ciné Galaure for another poster sale!

German :

Auf der Suche nach einem letzten Weihnachtsgeschenk? Dann treffen Sie sich im Ciné Galaure zu einer neuen Posterbörse!

Italiano :

Siete alla ricerca di un ultimo regalo di Natale? Venite a Ciné Galaure per un’altra vendita di poster!

Espanol :

¿Busca un último regalo de Navidad? Acérquese a Ciné Galaure para una nueva venta de carteles

