Bourse aux affiches de cinéma Ciné Galaure Saint-Vallier
Bourse aux affiches de cinéma Ciné Galaure Saint-Vallier samedi 20 décembre 2025.
Bourse aux affiches de cinéma
Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-20
A la recherche d’un dernier cadeau de Noël ? Rendez-vous au Ciné Galaure pour une nouvelle bourse aux affiches !
.
Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
English :
Looking for one last Christmas present? Come to Ciné Galaure for another poster sale!
German :
Auf der Suche nach einem letzten Weihnachtsgeschenk? Dann treffen Sie sich im Ciné Galaure zu einer neuen Posterbörse!
Italiano :
Siete alla ricerca di un ultimo regalo di Natale? Venite a Ciné Galaure per un’altra vendita di poster!
Espanol :
¿Busca un último regalo de Navidad? Acérquese a Ciné Galaure para una nueva venta de carteles
L’événement Bourse aux affiches de cinéma Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-11-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche