Bourse aux affiches solidaire collecte au profit des Restos du Cœur Cinéma Le Coluche Istres

Bourse aux affiches solidaire collecte au profit des Restos du Cœur

Du jeudi 23 au vendredi 24 avril 2026 de 14h à 21h. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-24 21:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Une bourse aux affiches organisée sur trois jours, au profit des Restos du Cœur. Venez chiner votre affiche !

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Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34

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English :

A three-day poster fair in aid of Restos du C?ur. Come and find your poster!

L’événement Bourse aux affiches solidaire collecte au profit des Restos du Cœur Istres a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Istres