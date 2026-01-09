Bourse aux antiquités militaires Salle polyvalente Villey-Saint-Étienne

Bourse aux antiquités militaires

Salle polyvalente Rue de Fontenoy Villey-Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 07:00:00

fin : 2026-03-01 15:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Une bourse aux antiquités militaires est organisée par le club d’Histoire locale de Marbache et par l’association Air et Eau qui gére le site du fort du Vieux Canton.

Uniformes, médailles, objets de chasse et de guerre, livres, etc. feront le bonheur des collectionneurs.

Ces antiquités militaires iront de la période napoléonienne à la Seconde Guerre mondiale de 39-45.

Une buvette est disponible sur place.Tout public

Salle polyvalente Rue de Fontenoy Villey-Saint-Étienne 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 70 13 91 andre.boisseau@laposte.net

English :

A bourse for military antiques is organized by the Marbache local history club and the Air et Eau association, which manages the Vieux Canton fort site.

Uniforms, medals, hunting and war artefacts, books, etc. will delight collectors.

These military antiques will range from the Napoleonic period to the Second World War of 39-45.

A refreshment stand is available on site.

