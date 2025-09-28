Bourse aux armes / Militaria Verdun
Bourse aux armes / Militaria Verdun dimanche 28 septembre 2025.
Bourse aux armes / Militaria
Verdun Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-28
Bourse aux armes et militaria. Exposition de véhicules militaires
Entrée 3€, gratuit pour les moins de 14 ans ;
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 02 63 mcclesse@gmail.com
English :
Weapons and militaria market. Military vehicle exhibition
Admission 3?, free for children under 14;
Refreshments and snacks on site.
German :
Börse für Waffen und Militaria. Ausstellung von Militärfahrzeugen
Eintritt 3 ?, für Kinder unter 14 Jahren kostenlos;
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Mercato delle armi e della militaria. Esposizione di veicoli militari
Ingresso 3?, gratuito per i bambini sotto i 14 anni;
Rinfreschi e spuntini in loco.
Espanol :
Mercado de armas y militaria. Exposición de vehículos militares
Entrada 3?, gratuita para los menores de 14 años;
Refrescos y tentempiés in situ.
L’événement Bourse aux armes / Militaria Verdun a été mis à jour le 2025-08-11 par OT GRAND VERDUN