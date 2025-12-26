Bourse aux cartes Pokémon Gisors
Bourse aux cartes Pokémon Gisors dimanche 11 janvier 2026.
10 Rue François Cadennes Gisors Eure
Début : 2026-01-11 10:30:00
fin : 2026-01-11 17:30:00
2026-01-11
Échangez, achetez et chinez des cartes Pokémon. .
10 Rue François Cadennes Gisors 27140 Eure Normandie +33 9 50 81 67 27 eureetcartes@laposte.net
English : Bourse aux cartes Pokémon
