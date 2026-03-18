Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers et Exposition de photographies anciennes Salle du CERCLE Rougemont-le-Château

Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers et Exposition de photographies anciennes

Salle du CERCLE 34 Avenue Jean Moulin Rougemont-le-Château Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers

en même temps une Exposition de photographies anciennes de Rougemont et environs sera proposée au visiteurs. .

Salle du CERCLE 34 Avenue Jean Moulin Rougemont-le-Château 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 01 73 bossez.michel@orange.fr

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English : Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers et Exposition de photographies anciennes

L’événement Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers et Exposition de photographies anciennes Rougemont-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)