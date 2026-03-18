Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers et Exposition de photographies anciennes Salle du CERCLE Rougemont-le-Château
Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers et Exposition de photographies anciennes Salle du CERCLE Rougemont-le-Château samedi 25 avril 2026.
Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers et Exposition de photographies anciennes
Salle du CERCLE 34 Avenue Jean Moulin Rougemont-le-Château Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers
en même temps une Exposition de photographies anciennes de Rougemont et environs sera proposée au visiteurs. .
Salle du CERCLE 34 Avenue Jean Moulin Rougemont-le-Château 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 01 73 bossez.michel@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers et Exposition de photographies anciennes
L’événement Bourse aux Cartes postales anciennes et Vieux papiers et Exposition de photographies anciennes Rougemont-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)