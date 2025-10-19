Bourse aux collections et brocante braderie Rue Govilon Missillac

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

L’association Philapostel vous donne rendez-vous pour sa bourse multicollections annuelle, braderie et brocante.

Rendez-vous le dimanche 19 octobre 2025, de 9h00 à 17h00, à l’Espace aux Mille Fleurs à Missillac.

EXPOSANTS Particuliers et professionnels,

Intérieur

Emplacement 2m avec table 16€,

Emplacement 2m sans table 10€.

Extérieur

Emplacement 5m (deux places de parking) 12€

Entrée gratuite

Buvette et petite restauration

Contact Philapostel 06 83 32 90 59

44972853philapostel@laposte.net .

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

