Bourse aux collections et brocante braderie Rue Govilon Missillac

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19
L’association Philapostel vous donne rendez-vous pour sa bourse multicollections annuelle, braderie et brocante.
Rendez-vous le dimanche 19 octobre 2025, de 9h00 à 17h00, à l’Espace aux Mille Fleurs à Missillac.
EXPOSANTS Particuliers et professionnels,
Intérieur
Emplacement 2m avec table 16€,
Emplacement 2m sans table 10€.
Extérieur
Emplacement 5m (deux places de parking) 12€
Entrée gratuite
Buvette et petite restauration
Contact Philapostel 06 83 32 90 59
44972853philapostel@laposte.net .
Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
