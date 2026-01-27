Bourse aux collections

73 Rue de la Mairie Louzouer Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

Bourse aux collections pour venir échanger ou compléter ses collections.

Venez découvrir, échanger ou compléter vos collections ! Montres, tombres, vieux papiers, cartes postales, monnaies… Buvette et petite restauration sur place. .

73 Rue de la Mairie Louzouer 45210 Loiret Centre-Val de Loire cdf.louzouer@gmail.com

English :

Collector’s market to exchange or add to your collections.

L'événement Bourse aux collections Louzouer a été mis à jour le 2026-01-27 par OT 3CBO