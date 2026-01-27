Bourse aux collections Louzouer
Bourse aux collections Louzouer dimanche 1 février 2026.
Bourse aux collections
73 Rue de la Mairie Louzouer Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-02-01
Bourse aux collections pour venir échanger ou compléter ses collections.
Venez découvrir, échanger ou compléter vos collections ! Montres, tombres, vieux papiers, cartes postales, monnaies… Buvette et petite restauration sur place. .
73 Rue de la Mairie Louzouer 45210 Loiret Centre-Val de Loire cdf.louzouer@gmail.com
English :
Collector’s market to exchange or add to your collections.
