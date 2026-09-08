AGENDA · Pierrelatte
Bourse aux collections Salle des fêtes Pierrelatte
dimanche 1 novembre 2026 · Salle des fêtes · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Bourse aux collections
Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 08:30:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Organisée par le Club Numismatique et Histoire de Pierrelatte.
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Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 47 40 18
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English :
Organized by the Pierrelatte Numismatic and History Club.
L’événement Bourse aux collections Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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