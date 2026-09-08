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AGENDA · Pierrelatte

Bourse aux collections Salle des fêtes Pierrelatte

dimanche 1 novembre 2026 · Salle des fêtes · Pierrelatte

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
7 avenue Maréchal Juin
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme
Tarif

Pierrelatte

Bourse aux collections

Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 08:30:00
fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :
2026-11-01

Organisée par le Club Numismatique et Histoire de Pierrelatte.
  .

Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 47 40 18 

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English :

Organized by the Pierrelatte Numismatic and History Club.

L’événement Bourse aux collections Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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