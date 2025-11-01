Bourse aux collections : timbres, monnaies, jouets, livres et plus ! Salle Louise Michel Saint-Médard-en-Jalles
Bourse aux collections : timbres, monnaies, jouets, livres et plus ! Salle Louise Michel Saint-Médard-en-Jalles samedi 31 janvier 2026.
Bourse aux collections : timbres, monnaies, jouets, livres et plus ! 31 janvier et 1 février 2026 Salle Louise Michel Gironde
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-31T08:30:00 – 2026-01-31T18:30:00
Fin : 2026-02-01T08:30:00 – 2026-02-01T18:30:00
Rendez-vous les samedi 31 janvier 2026 et dimanche 1er février 2026, pour notre 46e week-end du collectionneur et bourses toutes collections.
Un grand jeu gratuit sera organisé pour l’occasion avec un bon d’achat à gagner et à dépenser sur la bourse !
- Huit tirages au sort sur les deux jours.
Venez nombreux et découvrez des collections étonnantes.
Salle Louise Michel Domaine de Caupian, rue Pierre Ramond, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « autier.bernard@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 22 99 49 »}]
Déballage de collections diverses, réunions de collectionneurs et de ceux qui veulent le devenir. Grand jeu gratuit.
Parentalité : Les Collectionneurs médariens