Bourse aux collections : timbres, monnaies, jouets, livres et plus ! Salle Louise Michel Saint-Médard-en-Jalles

Bourse aux collections : timbres, monnaies, jouets, livres et plus ! 31 janvier et 1 février 2026 Salle Louise Michel Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-31T08:30:00 – 2026-01-31T18:30:00

Fin : 2026-02-01T08:30:00 – 2026-02-01T18:30:00

Rendez-vous les samedi 31 janvier 2026 et dimanche 1er février 2026, pour notre 46e week-end du collectionneur et bourses toutes collections.

Un grand jeu gratuit sera organisé pour l’occasion avec un bon d’achat à gagner et à dépenser sur la bourse !

Huit tirages au sort sur les deux jours.

Venez nombreux et découvrez des collections étonnantes.

Salle Louise Michel Domaine de Caupian, rue Pierre Ramond, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « autier.bernard@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 22 99 49 »}]

Déballage de collections diverses, réunions de collectionneurs et de ceux qui veulent le devenir. Grand jeu gratuit.

