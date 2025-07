Bourse aux costumes Renaissance Maison pour Tous Brives-Charensac

Bourse aux costumes Renaissance Maison pour Tous Brives-Charensac vendredi 29 août 2025.

Maison pour Tous 1 Route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-30

2025-08-29

Vous cherchez un premier costume peu onéreux ?

Vous désirez changer votre costume Renaissance ou vendre votre ancien costume ?

Il vous manque un couvre-chef ou un accessoire ?

La Calade de Garamentes organise une bourse Bourse aux Costumes !

Maison pour Tous 1 Route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes garamentes@gmail.com

English :

Looking for an inexpensive first costume?

Do you want to change your Renaissance costume or sell your old one?

Missing a headpiece or accessory?

La Calade de Garamentes is organizing a Costume Exchange!

German :

Suchen Sie ein preiswertes erstes Kostüm?

Möchten Sie Ihr Renaissance-Kostüm wechseln oder Ihr altes Kostüm verkaufen?

Fehlt Ihnen eine Kopfbedeckung oder ein Accessoire?

La Calade de Garamentes organisiert eine Kostümbörse!

Italiano :

Siete alla ricerca del vostro primo costume economico?

Volete cambiare il vostro costume rinascimentale o vendere quello vecchio?

Vi manca un copricapo o un accessorio?

La Calade de Garamentes organizza uno scambio di costumi!

Espanol :

¿Busca su primer disfraz barato?

¿Quiere cambiar su disfraz renacentista o vender el antiguo?

¿Le falta algún tocado o accesorio?

La Calade de Garamentes organiza un intercambio de disfraces

