Bourse Aux Disques Bourges
Bourse Aux Disques Bourges dimanche 9 novembre 2025.
Bourse Aux Disques
8 Rue Paul Commenge Bourges Cher
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-11-09 09:30:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
2025-11-09
Plongez dans l’univers de la culture pop disques vinyles, CD, BD et DVD à chiner dans une ambiance conviviale à Halle aux Blés !
Explorez un large choix de références pour tous les goûts, dénichez des pépites rares et échangez avec des exposants passionnés.
Profitez également d’un moment convivial grâce à la restauration et à la buvette sur place. 2 .
8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 76 97 47 08
English :
Immerse yourself in the world of pop culture: vinyl records, CDs, comics and DVDs for bargain-hunting in a friendly atmosphere at Halle aux Blés!
German :
Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur: Vinylplatten, CDs, Comics und DVDs zum Stöbern in einer gemütlichen Atmosphäre in Halle aux Blés!
Italiano :
Tuffatevi nel mondo della cultura pop: dischi in vinile, CD, fumetti e DVD da trovare in un’atmosfera amichevole alla Halle aux Blés!
Espanol :
¡Sumérjase en el mundo de la cultura pop: discos de vinilo, CD, cómics y DVD para encontrar en un ambiente agradable en Halle aux Blés!
L’événement Bourse Aux Disques Bourges a été mis à jour le 2025-11-06 par OT BOURGES