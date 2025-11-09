Bourse Aux Disques

8 Rue Paul Commenge Bourges Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:30:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Plongez dans l’univers de la culture pop disques vinyles, CD, BD et DVD à chiner dans une ambiance conviviale à Halle aux Blés !

Explorez un large choix de références pour tous les goûts, dénichez des pépites rares et échangez avec des exposants passionnés.

Profitez également d’un moment convivial grâce à la restauration et à la buvette sur place. 2 .

8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 76 97 47 08

English :

Immerse yourself in the world of pop culture: vinyl records, CDs, comics and DVDs for bargain-hunting in a friendly atmosphere at Halle aux Blés!

German :

Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur: Vinylplatten, CDs, Comics und DVDs zum Stöbern in einer gemütlichen Atmosphäre in Halle aux Blés!

Italiano :

Tuffatevi nel mondo della cultura pop: dischi in vinile, CD, fumetti e DVD da trovare in un’atmosfera amichevole alla Halle aux Blés!

Espanol :

¡Sumérjase en el mundo de la cultura pop: discos de vinilo, CD, cómics y DVD para encontrar en un ambiente agradable en Halle aux Blés!

L’événement Bourse Aux Disques Bourges a été mis à jour le 2025-11-06 par OT BOURGES