Bourse aux Disques et BD Tours

Bourse aux Disques et BD

49 Boulevard Preuilly Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Comme chaque année, Radio Béton organise sa Bourse aux Disques et à la BD. Et puisqu’on y était si bien l’an dernier, on retourne à MAME !

C’est l’occasion unique d’acheter des Lives d’Indochine en Import Japonais, des goodies de Johnny Halliday en pièce unique dédicacée, des décapsuleurs Def Leppard, ou encore des raretés Oi et Punk venues d’Angleterre.

Comme de coutume, Radio Béton et son Studio mobile s’installeront également cette année au coeur de l’événement de 9H30 à 18H, pour des animation en direct avec une équipe bénévole de choc, et quelque invité·e·s trié·e·s sur le volet.

En plus, on y installera notre stand de goodies Béton pour te rhabiller en noir et jaune des pieds à la tête (ou presque).

On vous attends en nombre ! Et plus c’est GRATUIT ! .

English : Bourse aux Disques et BD Record and Comic Fair

Like every year, Radio Béton is organising its Record and Comic Fair. And since we enjoyed it so much last year, we’re going back to MAME!

German :

Wie jedes Jahr veranstaltet Radio Béton seine Schallplatten- und Comicbörse. Und da es uns letztes Jahr so gut gefallen hat, gehen wir wieder zu MAME!

Italiano :

Come ogni anno, Radio Béton organizza la sua Fiera del disco e del fumetto. E visto che l’anno scorso ci è piaciuta così tanto, torniamo al MAME!

Espanol :

Como cada año, Radio Béton organiza su Salón del Disco y del Cómic. Y como disfrutamos tanto el año pasado, ¡volvemos a MAME!

