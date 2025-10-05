Bourse aux disques Gymnase Ronchamp
Bourse aux disques à La Filature de Ronchamp, dans le gymnase.
En même temps que la traditionnelle Foire d’Automne, dimanche 5 octobre de 10h à 18h.
Une cinquantaine d’exposants, des animations musicales et les râpés de pomme de terre à déguster sur place ! .
Gymnase 20b rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 45 66 08
