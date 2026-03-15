Bourse aux disques vinyles, CD et DVD Cernay
dimanche 1 novembre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Bourse aux disques vinyles, CD et DVD
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-01 09:30:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Une bourse aux disques réunissant vinyles, CD et DVD, idéale pour les collectionneurs et les passionnés de musique.
Cette bourse aux disques réunit une large sélection de vinyles, CD et DVD pour les passionnés de musique et les collectionneurs. L’occasion de parcourir les différents stands, de dénicher des éditions rares ou de retrouver des albums emblématiques. Un événement dédié à la musique sous toutes ses formes, entre découvertes et souvenirs. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr
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English :
A record fair featuring vinyl, CDs, and DVDs—perfect for collectors and music lovers.
L’événement Bourse aux disques vinyles, CD et DVD Cernay a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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