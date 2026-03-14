Bourse aux disques, vinyls, CD, DVD, BD Salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay

Bourse aux disques, vinyls, CD, DVD, BD

Salle Jeanne d’Arc 13 avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Bourse aux disques à Le Puy-en-Velay ! Vinyles, CD, DVD et BD à chiner à la Salle Jeanne d’Arc les 18 et 19 avril. Deux jours pour fouiller, échanger et trouver des pépites musicales. Entrée gratuite.

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Salle Jeanne d’Arc 13 avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 34 69 09 assomissingkey@gmail.com

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English :

Record fair in Le Puy-en-Velay! Vinyls, CDs, DVDs and comics for sale at the Salle Jeanne d?Arc on April 18 and 19. Two days to rummage, swap and find musical nuggets. Free admission.

L’événement Bourse aux disques, vinyls, CD, DVD, BD Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay