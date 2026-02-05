Bourse aux enfants MJC Souvigny

Bourse aux enfants

MJC 2 route de Besson Souvigny Allier

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

Bourse aux enfants dédiée aux jouets, articles de puériculture et vêtements. Une journée conviviale pour chiner à petits prix, trouver de bonnes affaires pour les enfants et partager un moment familial, avec buvette et restauration sur place

MJC 2 route de Besson Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 87 67 47

English :

Children’s market dedicated to toys, childcare articles and clothing. A friendly day of bargain-hunting, good deals for children and family fun, with refreshments and catering on site

