Bourse aux graines

Salle Sanoki Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Toute la journée stands d’associations et marché de produits et plantes à base de semences paysannes. Atelier tri de graines, buvette et bourse aux graines !

10h Présentation Hazi sarea et ouverture de la bourse aux graines. 10h30 ateliers animés par l’association BioDiversCité pour petits et grands. 11h30 dégustation de différentes variétés de maïs. 12h30 repas préparé à base de produits issus de semences paysannes et des fermes bio du territoire (réservation par sms au 0627133232).

14h30 conférence sur les semences paysannes et maraîchage diversifié Des variétés à pollinisation libre pour un maraîchage viable choix politiques et implications économiques Avec Quentin d’Hoop maraîcher et auteur du livre la culture maraîchère biologique techniques et philosophies pratiques. .

Salle Sanoki Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 13 32 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux graines

L’événement Bourse aux graines Itxassou a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Pays Basque