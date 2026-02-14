Bourse aux greffons 2026, Parc du Bosquet, Alès

Bourse aux greffons 2026 Samedi 28 février, 09h30 Parc du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T09:30:00+01:00 – 2026-02-28T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T09:30:00+01:00 – 2026-02-28T20:00:00+01:00

La 15e Bourse aux greffons aura lieu comme chaque année dans le parc du Bosquet, face à la place de la Mairie d’Alès.

Retrouvez nos partenaires associatifs lors du forum ainsi que des ateliers techniques, des démonstrations de taille et des visites guidées du jardin des Terrasses du Bosquet.

Table ronde autour de la question de la transmission, l’un des axes majeurs des métiers du Centre national de Pomologie.

Parc du Bosquet 30100 Alès 30100 Gard Occitanie

Le rendez-vous des passionnés de la culture fruitière sur Alès Agglomération. Semences graines