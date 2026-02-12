Bourse aux Greffons Salle de la Marbrerie Asnières-sur-Vègre

Bourse aux Greffons

Salle de la Marbrerie 1bis rue du Lavoir Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’association des croqueurs de pommes et l’association du patrimoine d’Asnières vous proposent de venir découvrir des greffons d’une quarantaine de variétés de pommiers, de poiriers, de cerisiers et de cognassiers !

.

Salle de la Marbrerie 1bis rue du Lavoir Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire asnieres.patrimoine@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association des croqueurs de pommes and the association du patrimoine d’Asnières invite you to come and discover grafts of some forty varieties of apple, pear, cherry and quince trees!

L’événement Bourse aux Greffons Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-02-12 par CDT72