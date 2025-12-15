Bourse aux greffons Bretoncelles

Bourse aux greffons

Salle Gautier Lapierre Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Traditionnelle Bourse aux greffons organisée par Bretoncelles Patrimoine et Nature en partenariat avec les Croqueurs de pommes du Perche.

Venez rencontrer les membres des Croqueurs de pommes du Perche qui vous proposeront à la vente plus de 70 variétés de pommes adaptées à notre territoire et aux caractéristiques très variées goût, aspect, précocité, rusticité… , également de nombreuses variétés de poires à couteaux, cerises, prunes, pommes à cidres, poires à poiré…

Bénéficiez de précieux conseils sur le greffage, la taille et I’entretien des arbres fruitiers, ou repartez avec un des nombreux livres passionnant édités par l’association.

Pratique à la salle Gautier Lapierre (mairie de Bretoncelles) Entrée libre. .

